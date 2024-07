Fdi | No impianto rifiuti | Pronti a dialogare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) "A Jesi no", "Jesi dice no all’Edison per il trattamento dei", recitavano i cartelli portati da una quindicina di militanti di Fratelli d’Italia ieri in Provincia per un sit-in. Con loro anche l’eurodeputato Carlo Ciccioli. "Tramite le nostre consigliere provinciali – spiega la coordinatrice cittadina Milva Magnani - abbiamo richiesto alla Provincia un consiglio apposito, sensibilizzato tutto il consiglio provinciale, competente al rilascio dell’autorizzazione. Abbiamo ribadito che oltre la parte tecnica deve pronunciarsi anche la politica con una visione di futuro del territorio.