Esce il libro di Keanu Reeves e China Miéville ed è molto strano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 luglio 2024 – Nel 2021,ha pubblicato una serie di fumetti intitolata “BRZRKR” (distribuita in Italia da Panini Comics tra il 2022 e il 2024). Il protagonista “B”, dalle incredibili somiglianze con l’attore canadese di “Matrix” (1999-2003), è un guerriero immortale di circa 80.000 anni, semi-dio, figlio del dio della guerra Berzeker, che viaggia attraverso il tempo e lo spazio cercando risposte sulla propria identità. Adesso, “BRZRKR” è diventato un romanzo: scritto con l’autore di fantascienza britannico, il 23 luglio ha debuttato negli USA “The book of elsewhere”, pubblicato da Boom! Studios e Del Rey Books. In “The book of elsewhere”, l’universo creato danella serie di comics viene ulteriormente ampliato.