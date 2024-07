Enel i profitti salgono del 20% a 4 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024)chiude il primo semestre 2024 con un utile netto che sfiora i 4di euro e margini in forte crescita. Nel dettaglio, il gruppo guidato dall’ad Flavio Cattaneo vede i ricavi a 38,7(-17,8% anno su anno) sia per i prezzi decrescenti dell’energia, sia per i minori volumi di energia prodotti da fonte termoelettrica. Il risultato netto ordinario del gruppo arriva invece a 3.956 milioni, con un incremento di 677 milioni rispetto all’analogo periodo del 2023 (+20,6%). In crescita anche l’Ebitda ordinario, pari a 11,7, in aumento del 9% grazie alla spinta delle rinnovabili e delle reti di distribuzione. La generazione a zero emissioni raggiunge infatti il "livello record" dell’84% sul totale della produzione del gruppo, contro il 73% del primo semestre 2023.