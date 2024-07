Choc a Fiumicino | nuda per la strada fa pipì sulla macchine e aggredisce le persone

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 26 luglio 2024 – Follia a Isola Sacra dove una donna di mezza età è stata vista correre deta per, fra via della Scafa e via Coni Zugna in prossimità della "Madonnella" e faresu alcune auto parcheggiate. Il caos si è scatenato quando la donna ha aggredito una passante prendendola a schiaffi, facendo poi perdere le proprie tracce. A quanto si apprende sembrerebbe che la donna sia venuta a piedi da Ostia. Sul posto sono giunti immediatamente Carabinieri e Polizia che la stanno tutt'ora cercando. Notizia in aggiornamento