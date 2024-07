Atti vandalici chiuse le scale mobili Gravi danni agli impianti del Cassero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) CITTà DI CASTELLO Sono state distrutte tutte e due le paline di controllo delledelche da ieri sono transennate quindi, di nuovo ferme. Non c’è pace per questiche collegano l’Ansa del Tevere e i giardini delquindi il centro storico e costituiscono una ‘porta’ di accesso importante per la città. Ora sono state di nuovo danneggiate da un atto di vandalismo quindial pubblico in attesa del ripristino. Sul caso sono in corso le indagini, perché stavolta non si tratta di un guasto meccanico o di una ‘revisione’, ma di un gesto volontario perpetrato da ignoti. La società Edarco, che gestisce glimeccanizzati ha comunicato che "lesono statein quanto ignoti hanno manomesso le colonnine di sicurezza e di arresto poste all’uscita della prima e della seconda scala".