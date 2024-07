Aggressione choc tra bande

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Erano circa le 14.30 ieri pomeriggio, quando nel quartiere Marina Picena, a ridosso della ferrovia, un gruppo di stranieri (se ne sarebbero contati una decina, tunisini e marocchini) hanno dato vita a un’particolarmente violenta e agguerrita verso due tunisini che pare gestiscano il controllo dello spaccio in quella zona della città. Oltre a calci e pugni, sono state utilizzate mazze e coltelli ed è possibile che sul posto fossero presenti anche dei cani mordaci. Scene di incredibile ferocia in un pomeriggio d’estate, che hanno attirato l’attenzione dei residenti e che ha visto la maggior parte dei coinvolti, scappare via all’arrivo delle forze dell’ordine. A fare le spese del violento scontro, sono stati proprio i due tunisini, di circa 30 anni, che hanno riportato ferite da arma da taglio sulle gambe e in varie parti del corpo.