Vuelta 2024 il retroscena di Thomas sul no di Pogacar | Vuole tenersi buona la squadra

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 luglio- Prima rivali, poi amici e quasi confidenti prima di tornare a sfidarsi in strada almeno per un'altra stagione: è la parabola di Geraint, che per ora nonsaperne ancora di pensare al ritiro, e Tadej, che negli ultimi anni tra Giro d'Italia e soprattutto Tour de France si sono ritrovati a più riprese a lottare per la classifica generale, con il secondo a prevalere sempre sul primo. Smessi (momentaneamente) i panni dei corridori, i due non sono nuovi a incontrarsi e confrontarsi sui temi di stretta attualità del ciclismo, che in questi giorni vede nel forfait dello sloveno dalle Olimpiadi di Parigiuno degli argomenti più battuti al punto da far scivolare in secondo piano la scelta, più o meno voluta e convinta, di rinunciare alla, al via il 17 agosto da Lisbona e per il momento oscurata dall'appuntamento a Cinque Cerchi.