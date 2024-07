Vendemmia molto complicata al Centro Nord Ma la soglia psicologica dei 45 milioni di ettolitri non sembra irraggiungibile

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 25 luglio 2024) Non è certo un'annata ideale quella che stanno vivendo i viticoltori deldell'Italia: maltempo frequente con grandinate, piogge abbondanti dalla primavera e in questa prima metà d'estate, costante diffusione di fitopatie, aumento dei costi di produzione per i continui interventi che le imprese vinicole stanno eseguendo nei vigneti (in particolare quelli a conduzione biologica), per tenere in piedi un 2024 che in molti non hanno esitato a definire «difficile». Le stime sui volumi attesi a fine raccolta, a giudicare da quanto emerge nella seconda parte del sondaggio del settimanale Tre Bicchieri del Gambero Rosso tra alcuni dei più importanti Consorzi di tutela dei vini Dop e Igp, sonoaltalenanti rispetto a quanto rilevato un anno fa, quando il quadro era più omogeneo.