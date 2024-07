Tavares ' accordo con il governo? Nessuna ragione per non farlo'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) "Ci sono buone prospettive, dal nostro punto di vista non c'è assolutamente alcunaper non fare un". Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos, a proposito della possibilità di uncon ilitaliano nel tavolo automotive convocato per il 7 agosto. "Abbiamo ricevuto una lettera al ministro Urso in occasione dei 125 anni di Fiat, ci poneva delle richieste alle quali abbiamo risposto in modo molto corretto, professionale e con buone intenzioni. Penso che siano le risposte che ilitaliano si aspetta da noi", ha spiegato. "Sono molto positivo, soprattutto quando vedo che stiamo andando nella stessa direzione. Siamo leader di mercato, un'azienda che fa profitti, abbiamo una significativa presenza produttiva e abbiamo eccellenti partner sindacali.