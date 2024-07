Sinner perché la rinuncia alle Olimpiadi non è una tragedia | l’analisi oltre la frustrazione italica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Saltare l’Olimpiade per difendere con maggior forza il numero 1 del mondo. L’annuncio delladi Jannikdi Parigi (la seconda consecutiva dopo quella di Tokyo di tre anni fa) ha aperto una voragine di sconforto che si è diffusa in pochissimi istanti in tutto l’ambiente italiano, ma spinge anche a uno sforzo di lungimiranza. Basta guardarei cinque cerchi pensati da Pierre de Coubertin per rendersi conto dell’opportunità che l’azzurro si trova adesso tra le mani. È il classico bicchiere mezzo pieno. Un orizzonte che però può essere osservato solo dopo aver fronteggiato la prima fase di, in cui tutto appare nero.