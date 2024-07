Sinner come Pogacar non c’entra niente con le Olimpiadi Lasciateci 15 giorni di diversità ogni quattro anni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 25 luglio 2024), noncon le. Basterebbe leggere la formazione dell’Argentina U23 – la chiave è nella formula giustapposta: “U23” – per introdursi allein una maniera sana. Dov’è Messi? E Lautaro? Che ci fa il pallone, in questa sua versione ridotta, a Parigi? Ce lo chiediamo ogni volta. E infatti, se per un atto di masochismo puro i francesi hanno dato ai Giochi il calcio d’inizio con lo sport meno olimpico del mondo, sono stati ripagati subito: caos, polemiche, invasioni di campo, e tutta la solita triste grammatica del calcio cui siamo assuefatti. Ma questa ouverture tradisce perfettamente lo spirito d’alterità delle “vere”: una parentesi tonda, quadra, graffa, che ogni quattro anni richiama in una riserva l’altro sport, lo mette a nudo e lo protegge. Lo lascia sfogare.