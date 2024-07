Riaprire le scuole il 1 ottobre per allungare la stagione turistica | proposta dall’Argentario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Porto Santo Stefano (Grosseto), 25 luglio 2024 – «ledal 1°». È questa l’idea che propone alle istituzioni nazionali l’assessore al Commercio e al Turismo del Comune di Monte Argentario Chiara Orsini. Un pensiero che nasce non solo per il promontorio, un territorio a vocazione, ma anche per tutte leitaliane, visto il cambiamento climatico e la necessità di spostare in avanti il periodo vacanziero. «Da qualche anno le stagioni stanno cambiando – commenta l’assessore –. Stiamo andando incontro a piogge ad aprile, maggio e giugno (e quest’anno fino a metà luglio), quindi laestiva eda tre mesi è diventata di un mese e mezzo. In molti dicono che stiamo diventando un Paese più tropicale, sarebbe il caso di posticipare l’apertura delleal 1°, magari chiudendole a fine giugno.