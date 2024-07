Olimpiadi Parigi ‘assaggiatori’ e menù segreto per la cena con leader internazionali Mistero sulla presenza di Zelensky ed Herzog

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024), 25 luglio 2024 - Alledila sicurezza prima di tutto:e 'assaggiatori' per ladi gala di questa sera, sotto la piramide del Louvre, con i capi di stato e di governo giunti per la cerimonia inaugurale di domani. Emmanuel e Brigitte padroni di casa Laè stata organizzata dal Cio e dalla presidenza francese, con Emmanuel e Brigitte Macron che vestiranno le vesti di 'padroni di casa' ricevendo circa 500 invitati, tra cui 80 capi di stato e di governo, dirigenti di organizzazionidi gruppi sponsor dei Giochi olimpici. epa11494270 French President Emmanuel Macron (L) poses with French chef Fabrice Desvignes during the inauguration of the Maison Elysee, a museum and a shop opposite the Elysee Palace dedicated to the work of the French presidency, in Paris, France, 24 July 2024.