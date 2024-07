Mura Spring nuovo tassello Ferretti per le under

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un altronello staff tecnico del Green Le. Vestirà la casacca biancorossa, come capo allenatore coach Emiliano, seguirà i gruppi giovanili delle15 e17, nonchè la squadra di serie B come primo assistente di Luca Biagi. Sarà responsabile, assieme a Federico Filesi, degli allenamenti individuali e della video match-analysis, sia per la preparazione delle partite che per la crescita tecnica delle atlete e della squadra. Nato a Livorno nel 1983,ha iniziato la sua attività come istruttore di Minibasket già a 16 anni, una volta conseguita la tessera di allenatore di base, nel 2009 passa al settore giovanile della Libertas Livorno, arrivando a vincere il campionato13 nel 2011. Nel 2012 diventa coach degli16 Elite e assistente degli18 del Meloria Basket fino al 2014.