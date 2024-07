Metaphor | ReFantazio annunciato il nuovo Showcase con data ed orario

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 25 luglio 2024) Oggi ATLUS e SEGA hannoche è in arrivo la prossima presentazione in diretta di, condividendoeddella nuova live dedicata all’attesto GDR fantasy in arrivo sul mercato a fine anno su console e PC. Nello specifico questoè in programma durante la notte del 29 luglio 2024, con la partenza fissata alle 3 del mattino CEST direttamente sul canale YouTube di ATLUS West. La diretta, dal titolo Presentazione “Esclusiva ATLUS” di– Personaggi, consentirà ai fan di scoprire più dettagli sul cast dinamico di personaggi di, sui sistemi sociali e sulla lotta per il trono. La diretta verrà guidal direttore di Studio Zero Katsura Hashino, con la presenza di sottotitoli in inglese ed audio doppiato così da permettere ai fan occidentali di seguire l’evento.