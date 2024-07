Lo scarpariello non è solo pasta al pomodoro Ecco dove mangiarlo a Napoli e non solo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 25 luglio 2024) Profumo, colori e sapore sono la bandiera della cucina "di mammà", come l'ha chiamata Ciro Di Maio, cuoco e tiktoker che con la ricetta "semplic' semplic'" dei paccheri con sugo e formaggio - con l'aggiunta della cialdina di parmigiano - ha racimolato oltre due milioni di visualizzazioni su TikTok. Vero che lui ormai è una star dei social - mani spellate e visualizzazioni a gogo anche per la sua pizza Mano de Dios dedicata a Maradona - ma è anche vero che col video verace di una delle ricette povere che meglio raccontano la gastronomia napoletana non poteva non fare Bingo. La storia delloè quella di tutti i piatti poveri diventati nel tempo cibo comfort che piace agli amanti della cucina casalinga e identificano un certo concetto "materno" del Made in Italy.