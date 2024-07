L’estate del tennis ha il suo clou al circolo cittadino di Jesi | in campo 100 atleti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024)tica marchigiana ha vissuto il suo momentocon l’11ª edizione dell’Opendi, uno degli appuntamenti più attesi del calendario regionale, anche in questo 2024 frequentato da un numero impressionante diti provenienti anche da fuori regione. Il torneo, che si è svolto presso lo storicoClub, ha offerto spettacolo e agonismo di alto livello, attirando circa 100 partecipanti e mettendo in palio un montepremi di 2.500€. Nel singolare maschile, l’argentino Ezequiel Simonit ha conquistato il titolo superando Marco Cinotti, tesserato con il TC Ancona, in una finale combattuta, con il punteggio di 6-0, 2-6, 6-2. Il torneo femminile ha visto il trionfo di Elena Omiccioli, tesserata al TC Montecchio, che si è imposta su Anna Pierini, tesserata Coopesaro, con un netto 6-3, 6-1.