La mattina lavora sul campo di Valles il pomeriggio gioca contro il Bologna | la storia di Manuel Pasquazzo

(Di giovedì 25 luglio 2024)(Bolzano), 25 luglio 2024 - A 19 anni, alzarsi alle 6.30 del mattino, prendere l'autobus per arrivare ae cominciare alle 7.30 are sulcentrale dove si allena il. A leggerla così, potrebbe essere unacome tante. Ma quella diè unaspeciale: perchéquelche lazollava, nell'ha calcato per sfidare una squadra da Champions League. C'era anche lui, infatti, nel Brixen (Bressanone, in italiano) che mercoledìha sfidato i rossoblù in amichevole. "Prima di entrare ero nervoso, ma una volta entrato inmi sono divertito - racconta il 19enne, fresco laureato all'istituto artistico -. Ho avuto la fortuna dire proprio sul lato di Karlsson, un calciatore che mi è sempre piaciuto, già prima che arrivasse a".