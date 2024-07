Inside Out 2 è il film d’animazione con il più alto incasso di sempre

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’inarrestabileOut 2 ha tagliato un altro incredibile traguardo: ora è ilcon il piùdinel Box Office Worldwide. Ebbene si, era solo questione di tempo. La corsa incredibile diOut 2 non poteva che portare sul tetto del mondo, e come detto nella storia del Box Office Worldwide. Con gli incassi ottenuti martedì, infatti, ilDisney/Pixar ha raggiunto quota 1,462 miliardi di dollari, finendo per sorpassare “Frozen II” con 1, 454 miliardi. Come fa notare Deadline, ora la Disney ha ben 7nella top 10, di cui 5 targati Pixar. Questo nuovo incredibile traguardo è arrivato seguendo un percorso ricco di grandi soddisfazioni, e record infranti. Di fatto, nel suo weekend di lancio mondiale,Out 2 è diventato ilcon il piùlancio globale (295 milioni di dollari).