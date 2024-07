Europei U19 Gravina | Fiero degli azzurrini hanno tante qualità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) “Orgogliosi dei nostri! Dopo il successo continentale dell’Under 17, la Nazionale di mister Corradi ha disputato un ottimo Europeo conquistando l’obiettivo fondamentale della qualificazione al prossimo Mondiale. In questa squadra c’è tanta, sono sicuro che sentiremo ancora molto parlare di tanti di questi ragazzi“. Con queste parole il presidente della Federcalcio, Gabriele, rende onore all’Under 19 azzurra sconfitta, da campione in carica, ai supplementari dalla Spagna nella semifinale di oggi disputata a Belfast, in Irlanda del Nord.U19,: “” SportFace.