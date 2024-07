Equitazione l’Italia del completo | Daremo il 100% Abbiamo un sogno a queste Olimpiadi…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il programma dell’alle Olimpiadi di Parigi 2024 è pronto ad andare in scena. Cavalieri, amazzoni ed i loro cavalli saranno da subito protagonisti nella splendida location di Versailles. Ad inaugurare l’agenda a Cinque Cerchi sarà il concorso, dovesarà protagonista appieno con la squadra formata da tre titolari ed una riserva sul campo. Evelina Bertoli e Fidjy des Melezes, Emiliano Portale e Future, Giovanni Ugolotti e Swirly Temptress e Pietro Sandei e Rubis de Prere (AP – riserva attiva che potrà sostituire un compagno di squadra prima dell’inizio dell’ultima prova), hanno provato i campi di gara in questi giorni, fra dressage, cross country e salto ostacoli, e non vedono l’ora di far vedere quello di cui sono capaci.