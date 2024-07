Cos’è la medusa a uovo fritto e quanto è pericolosa

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 25 luglio 2024) Si chiamaperché la sua forma, assolutamente incredibile, ricorda questo tipo di piatto, ma il vero nome di questa creatura marina è Cotylorhiza tuberculata. Si tratta di unadiffusa nelle acque del Mediterraneo, la cui presenza si sta moltiplicando in questi giorni grazie all’innalzamento delle temperature. E anche alla minore quantità di tartarughe marine, che sono le loro predatrici naturali. Laha un corpo centrale bianco-giallastro circondato da tentacoli corti e spessi e può raggiungere le dimensioni di 35 centimetri. Inoltre, è caratterizzata da una gobba gialla che somiglia a un tuorlo. Una Cotylorhiza tuberculata (fonte: Wikipedia)Nuota in mari non profondi ed è da sempre un habitué delle nostre coste, in particolare nel Mar Adriatico, ma anche in Sicilia e Sardegna.