Correggio dosi di droga nel corridoio del centro commerciale

(Di giovedì 25 luglio 2024)(Reggio Emilia), 25 luglio 2024 – I carabinieri della caserma dihanno sequestrato ottodi cocaina già confezionate e pronte per lo spaccio, rinvenute neldelIl. L’altra sera addetti alla vigilanza hanno segnalato al 112 l’anomalia avvenuta all’eserciziodi piazzale Finzi, relativa al rinvenimento di un involucro sospetto, neldella galleria, durante le fasi di chiusura della struttura. Il pacchetto, prelevato e aperto dai carabinieri, conteneva quattro grammi di cocaina suddivisi in otto. Forse laera stata nascosta in attesa della cessione. Già a maggio, sempre a, in un locale in passato adibito a negozio, i carabinieri avevano scoperto una base operativa dello spaccio, sequestrando oltre 35 grammi di hashish e un bilancino elettronico di precisione.