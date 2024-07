Balenottera in trappola nel porto Mobilitazione per provare a salvarla Piena di ferite muore tra le barche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sembrava una bella storia. Era iniziata martedì con una nuotata a lambire yacht e traghetti attraccati aSanto Stefano, come fosse una vip tra i tanti vip che cercano refrigerio all’Argentario, ma poi si è scoperto che quellanon era arrivata fin lì per curiosità o perché attratta dalla bellezza del posto. E lo si è capito ieri mattina, quando è entrata neldi Talamone finendo incastrata in mezzo ai pontili. Come volesse nascondersi. E qui la storia di bello non aveva più niente: sfinita, fisico provato,di parassiti, incapace di mostrare segni di una vera vitalità. I veterinari, nel tardo pomeriggio, non hanno potuto far altro che interrompere quella struggente agonia.