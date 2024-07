Allarme meteo Portogallo e Spagna roventi | sfiorati i 46C come nel deserto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 25 luglio 2024) Le temperature massime registrate il 24 luglio ine nel sud dellasono state straordinarie, raggiungendo livelli quasi eccezionali. L’ondata di caldo proveniente dal Nord Africa ha portato temperature che si avvicinano a quelle dell’interno del Marocco e dell’Algeria, dove in pienosi sono toccati i 46/47°C. Ondate di caldo durature Questo fenomeno mette in evidenza due aspetti preoccupanti delle recenti ondate di caldo che colpiscono sempre più frequentemente l’Europa: la loro durata e l’estensione. Non si tratta di episodi brevi, ma di periodi prolungati con temperature eccezionalmente alte che interessano ampie aree geografiche. In, almeno 60 località hanno superato i 40°C, con almeno venti città che hanno registrato oltre 42°C e circa dieci che hanno raggiunto i 43°C.