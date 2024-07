A Savignano si brinda col vino romagnolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sabato 27 luglio, asul Rubicone, serata dedicata al, alla creatività e alla qualità romagnola anche al di fuori della vinificazione: gin, grappe, amari, birre artigianali caratterizzati dal Made in Romagna. Dalle 18 un’atmosfera particolare avvolgerà il centro storico, in collaborazione con l’Associazione italiana sommelier. Hanno detto il sindaco Nicola Dellapasqua e la vicesindaca Stefania Morara: "Winesarà una vetrina sul mondo dele la cultura enologica con eventi e attività distribuiti tra piazza Borghesi, corso Vendemini e piazza Amati. Ci sarà un concorso per decretare la miglior cantina presente in fiera e sabato 27 verranno premiati il miglior Sangiovese, Albana e Rebola. Vedere dei giovani organizzare eventi e amare la nostra città è emozionante".