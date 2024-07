Vieste vasto incendio a Baia San Felice a rischio 2000 persone

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024)San, aospiti dei residence della zona. Da accertare le cause del rogo Momenti di paura a, dove unè divampato nel bosco che sovrasta laSan, mettendo acircache si trovavano in un residence vicino. Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono propagate rapidamente, costringendo all’evacuazione degli ospiti del Residence Gattarella, dell’Hotel Portonovo e dell’Hotel Gargano. I turisti sono stati trasferiti in una palestra nel centro diallestita per l’occasione dal Comune. Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco, supportate da elicotteri e canadair della flotta statale. Le operazioni di spegnimento sono state rese difficili dal terreno impervio e dalle forti raffiche di vento.