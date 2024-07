Ucciso e bruciato sotto casa disposto il giudizio immediato per il cognato della vittima

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Prato, 24 luglio 2024 – Per la pubblica accusa la provasua colpevolezza è così evidente che non c’è bisogno di passare il vaglio dell’udienza preliminare e Daniele Maiorino, accusato di aver assassinato ilAlessio Cini, comparirà direttamente in Corte d’Assise. Sarà davanti ai giudici popolari, in aula bunker, a Firenze, il 19 novembre, assistito dagli avvocati Katia Dottore Giachino e Fulvia Lippi del foro di Prato. Questo è l’esitorichiesta dipresentata al gup dalla procura di Pistoia. L’ordinanza con cui Maiorino era stato arrestato, il 18 gennaio scorso, aveva superato il ricorso al tribunale del Riesame e in Cassazione. L’uomo, nato a Prato il 17 gennaio del 1966 e residente alla Ferruccia di Agliana, in via Ponte dei Baldi 56, si trova tuttora in carcere.