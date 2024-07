Tremonti discute le conseguenze politiche delle elezioni americane

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 24 luglio 2024)su Donald Trump poisullese il prossimo presidente non avrà la maggioranza. Il Congresso gioca un ruolo cruciale nella politica americana, essendo il corpo legislativo che può influenzare significativamente l’operato del presidente. Senza una maggioranza all’assemblea, un presidente può trovarsi bloccato nelle sue iniziative e costretto a fare compromessi che potrebbero diluire le suee promesse elettorali. Giulioe Donald Trump: rischi e tradimenti Notizie.com fonte foto Ansa In un recente intervento, Giulioha espresso le sue preoccupazioni riguardo i potenziali rischi politici legati al prossimo Congresso e alla presidenza.ha sottolineato che “se il prossimo presidente non avrà la maggioranza all’assemblea sarà limitato e dovrà moderarsi”.