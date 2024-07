Tony Khan | Collaborazione con la WWE? Sarebbe bello ma è complicato

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Da ormai diverso tempo la AEW sta collaborando con diverse altre federazioni, in particolare la NJPW con cui ha dato vita ad un evento congiunto (Forbidden Door) che ormai ha cadenza annuale. Dal canto suo, lasi sta aprendo sempre più a collaborazioni con altre realtà, su tutte la TNA. La realizzazione di un evento congiunto tra AEW eè nelle fantasie dai fan, ma per ora siamo appunto di fronte ad una fantasia. “fantastico per i fan” Parlando ai microfoni del “Rich Eisen Show”,ha parlato della possibilità di una partnership con ladicendosi favorevole all’idea di uno show congiunto, ma al tempo stesso ha affermato che la cosa è più complicata: “Mi piacerebbe se ce ne fosse la possibilità.fantastico per i fan. Tuttavia ci sono molti aspetti da tenere in considerazione.una vera sfida superare i vari ostacoli”.