Sicuri che il Tyrrhenian Link serva ai sardi? Sul cavo sottomarino non ci hanno coinvolti

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Terna collegherà la Sicilia con la Sardegna e la penisola italiana attraverso un doppio: un nuovo corridoio elettrico al centro del Mediterraneo, il. Con circa 970 chilometri di lunghezza e 1000 MW di potenza, è un’opera infrastrutturale di importanza internazionale. Il collegamento migliorerà la capacità di scambio elettrico, favorirà lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l’affidabilità della rete. Il progetto complessivo prevede due tratte: quella dalla Sicilia alla penisola e quella dalla Sicilia alla Sardegna. La tratta est unisce l’approdo di Fiumetorto nel comune di Termini Imerese, in Sicilia, all’approdo di Torre Tuscia Magazzeno a Battipaglia, in Campania. La tratta ovest è lunga circa 480 chilometri e collega l’approdo di Fiumetorto a quello di Terra Mala, in Sardegna. Si tratta di un progetto da circa 3,7 miliardi di euro.