Renault chiude semestre record ricavi in crescita a 27 miliardi

(Di mercoledì 24 luglio 2024)ha chiuso il primoconindello 0,4% a 27di euro. Lo si legge in una nota in cui viene spiegato che idel settore auto sono calati dell'1,9% a 24,4, mentre il margine operativo del gruppo è stato da, salendo all'8,1% dei, ossia di 100 milioni rispetto all'analogo dato precedente. Ha raggiunto quota 1,4l'utile netto, che comprende una minusvalenza di 440 milioni derivante dalla cessione di azioni Nissan, mentre il flusso di cassa è stato di 1,3. Per l'intero esercizio il gruppo conferma le precedenti stime di un margine operativo pari a "circa il 7,5% dei" e una liquidità di 2,5. "Questi risultati- commenta l'amministratore delegato Luca De Meo - sono il frutto del lavoro considerevole fatto negli ultimi anni".