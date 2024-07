Pontecagnano Faiano | nuova gestione del ciclo integrato dei rifiuti

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Nella mattinata di ieri, 23 luglio 2024, si è tenuta l’Assemblea dei Sindaci del Sub-Ambito distrettuale per laassociata deiurbani, avente quale Presidente il Primo Cittadino diGiuseppe Lanzara. Un incontro particolarmente significativo, che determinerà cambiamenti importanti in ordine alla pulizia ed al decoro pubblico, data la volontà, espressa all’unanimità, di affidare ladeldeiad una società mista pubblico (non meno del 51%)/privata. Una soluzione che, con la fusione e collaborazione tra enti di natura diversa, punta ad assicurare migliore efficienza operativa, innovazione, trasparenza e controllo da ambo le parti, più flessibilità e responsabilità, con la conseguenza di prestazioni migliorate e quindi un netto vantaggio per i territori coinvolti.