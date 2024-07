Palazzo Libertà Spunta sala da 250 posti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Si avvicina il restyling di uno dei simboli di Bergamo, una delle maggiori opere novecentesche realizzate nel capoluogo orobico,della, noto un tempo come Casa Littoria, dedicata all’eroe cittadino Antonio Locatelli, eretto tra il 1936 e il 1940. Il primo lotto dei lavori di riqualificazione degli spazi dell’edificio, dati dal Demanio in concessione al Comune, è pronto a partire nei tempi previsti, il prossimo settembre. Sul cantiere, però, c’è l’incognita delle infiltrazioni d’acqua piovana che dal tetto delscendono fin dentro l’auditorium di piazza della. Un problema ancora in attesa di una soluzione definitiva, perché l’intervento finanziato dal Demanio sulla copertura dell’edificio è stato solo parziale. E ad oggi non si sa quando l’impermeabilizzazione del tetto sarà completata.