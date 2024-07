NWE | Alberto El Patron torna in Italia per lo show di Napoli

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un nuovo grande atleta internazionale annunciato per lodella NWE del 12 Ottobre al PalaPartenope di(QUI trovate i precedenti annunci). ElinE’ stato annunciato il ritorno indiEl, attualmente in AAA: L’Ex pluricampione WWE (2 Volte WWE World HW Champion, 2 Volte WWE World Champion, 2 volte WWE US Champion), tornerà nel nostro paese a 10 anni dalla sua ultima apparizione, durante il Tour 2014 della WWE a Torino. Il nome di Elsi va ad aggiungere agli altri già annunciati come Oltre a Nic Nemeth, Benjamin, Vampiro, Jack Hager, Ultimo Dragon, King Danza ed altri. Biglietti in esaurimento Intanto i Biglietti dell’evento (che trovate Online QUI), sono in rapido esaurimento: già sold out i Vip Pack per l’evento, mentre rimangono disponibili gli altri settori.