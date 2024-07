Niccolò Mazzi in gara con i Runnerini Doc Afaph Subito vincente a Podenzana nel ’Corrilunigiana’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Esultano iDoc Asdper il raggruppamento Csi. La compagine massese, il cui settore giovanile è seguito da coach Vittoria Bertelloni e Riccardo Lazzarotti (su Massa) e Jessica Nista (distaccamento Marina di Carrara), ha un nuovo talentuoso atleta tra le sue fila. Stiamo parlando del classe 1990 Nicolò Fazzi, allenato da Bruno Celi. Il forte fondista, che veste a livello Fidal i colori dell’Atletica Castello, ha accettato di far parte della compagine deia cui è legato da amicizia. Un palmares ricco di riscontri anche nel passato per il bravo atleta apuano. In occasione del 41° Trofeo Ballerini-33° Cioli e 12° Avis, aper il Trofeo Corrilunigiana, Nicolò ha letteralmente dominato lavincendo al suo esordio con la maglia