Movida controlli a tappeto e due arresti

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Resta alta l’attenzione dei carabinieri della Compagnia di Comacchio che, nel week-end appena trascorso. hanno effettuato nuovilungo la costa e nei luoghi della. L’attività, svolta anche con l’aiuto di militari giunti in rinforzo per la stagione estiva, ha portato a due, tre denunce, alla segnalazione di una persona al Prefetto per uso personale di stupefacenti e al sequestro di cocaina e hashish. Uno degli arrestati è un quarantatreenne nordafricano, da anni residente a Mesola, perché deteneva nella sua abitazione (dove si trovava ai domiciliari per analoghi reati) 15 grammi di cocaina e 11 di hashish, oltre all’occorrente per preparare le dosi da cedere a clienti.