Lorenzo Musetti privato di Jannik Sinner nel doppio alle Olimpiadi | chi sarà il compagno a Parigi 2024?

(Di mercoledì 24 luglio 2024)ha perso il suodesignato diper ledi. Il tennista italiano, infatti, non formerà la coppia conpoiché l’altoatesino non parteciperà ai Giochi a causa di una tonsillite. Il numero 1 del mondo nondella partita nella capitale francese e così si scioglie quello che doveva essere un duo di punta per l’Italia, insieme ai rodatissimi Andrea Vavassori e Simone Bolelli., fresco di semifinale a Wimbledon e attualmente impegnato a Umago prima di trasferirsi in terra transalpina, giocherà il torneo di singolare e a questo punto deve trovare un altro partner per ila cinque cerchi.uno degli altri due italiani impegnati in singolare, ovvero Luciano Darderi e Matteo Arnaldi: nelle prossime ore si deciderà con chi formare la coppia.