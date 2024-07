La Juventus cambia le ali | la strategia per arrivare a Galeno

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Non solo il difensore centrale e Koopmeiners: Cristiano Giuntoli si è messo in testa di dotare ladi Thiago Motta anche di un paio di ali nuove di zecca. A sinistra il nome è quello di Yildiz, talento turco fatto in casa che da quest’anno avrà la responsabilità di far tornare i tifosi bianconeri a gustare guizzi e fantasia come un tempo nemmeno troppo lontano. A destra, invece, si va sul mercato dopo aver capito che il destino di Federico Chiesa è lontano da Torino. La vicenda dell’esterno della nazionale azzurra è uno dei nodi ancora da sciogliere del mercato della: con il contratto in scadenza tra un anno, chiesa deve essere monetizzato in fretta per evitare la tentazione difino alla scadenza naturale dell’accordo e potersi accasare altrove a parametro zero, magari nella nemica Inter di Beppe Marotta.