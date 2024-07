La femminista Bouazzouni ha ragione | l’identità maschile è legata alla carne

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) “e al suo consumo”. Non l’ho detto io, che pure lo penso, l’ha detto a Rolling Stone lafrancese Nora, autrice di un libro dal titolo preoccupante: “Faminismo. Il sessismo è in tavola”. Questaè unacattivissima, non soltanto ce l’ha con i maschi, come da statuto, ce l’ha con i ricchi e ce l’ha con i bianchi, come se bianco e ricco fossero sinonimi (non sembra abbia letto Vance) e come se lei fosse nera. Mentre non basta avere un padre algerino per essere camiti: capisco che essere o fingersi africani (Kamala Harris) faccia politicamente gioco ma è più chiara di me, avrà sangue berbero come Sant’Agostino e Isabelle Adjani, si rassegni. Hasoltanto sulla: fa parte del. Così come il già analizzato fagottinomela rimandapersonalità femminile-infantile.