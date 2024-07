Investe un ciclista e scappa | caccia al pirata in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un incidente, che ha coinvolto un, si è verificato ieri su via Migliara 58 quando un’auto ha urtato la bicicletta ma ha continuato incurante la sua corsa. Il, un cittadino indiano, stava recandosi al lavoro in bicicletta insieme ad altri connazionali. La dinamica L’incidente è avvenuto in prossimità della rotatoria per Borgo Montenero. La macchina ha colpito l’ultimodella fila, facendolo finire fuori strada e cadere rovinosamente a terra. I soccorsi Il primo a prestare soccorso è stato Diego Giusti, un volontario del gruppo di protezione civile Anc Sabaudia, che stava recandosi al lavoro. Notando i ciclisti fermi sul ciglio della strada, Giusti si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Il ferito I sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente e hanno trasportato il ferito, un uomo di 40 anni, presso l’ospedale Fiorini di Terracina.