Chiama 400 volte l’ambulanza solo per viaggiare in giro gratis

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Purtroppo molte persone incoscienti non hanno ben compreso l’importanza delle ambulanze, che possono salvare delle vite umane. Fece molto rumore il caso di una donna che, simulando una forte tosse, si fece accompagnare in ospedale a Foggiaper avere un passaggio, come lei stessa candidamente ammise. Di casi del genere se ne sono verificati tanti in Italia, ma questa stupida e incosciente pratica è purtroppo diffusa anche in altre parti del mondo. Ne è un esempio una certa Kesha Kennedy, che ha effettuato la bellezza di 400 telefonate al 9-1-1, numero d’emergenza degli Stati Uniti,pergratuitamente a bordo delle ambulanze a sirene spiegate.