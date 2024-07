Calciomercato Milan la pista Adrien Rabiot resta viva L’offerta di Moncada

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 24 luglio 2024), lache porta al centrocamex Juve: Geoffrey Moncada prepara l’offerta. La cifra Lache porta all’ex centrocamdella Juventusnon tramonta e secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza delstarebbe pensando di avanzare un’offerta contrattuale alla madre-agente Veronique. In via Aldo Rossi, infatti, si pensa che il francese possa essere un rinforzo di grande livello per aumentare la qualità in mezzo al campo. Ecco che allora, Moncada e Furlani sono pronti ad avanzare una proposta da 5,5 milioni di euro a stagione, contando sulla durata del contratto e offrendo un accordo di 4 o 5 anni. Così da spalmare l’ingaggio su più stagioni. La Juventus, invece, aveva presentato un’offensiva da 7 milioni per meno anni, che è stata respinta.