Cagliari | Pronto polizia? C’è un uomo vestito da Batman sotto casa che scassina un distributore di sigarette

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un 51enne, con il volto coperto dalla maschera di, è stato bloccato dalla. La scorsa notte il centralino dellaha ricevuto una telefonata: “Buona sera, volevo segnalarvi chemia c’èche sta svaligiando undi”. Gli agenti della squadra volante disi sono fiondati al Quartiere del Sole e effettivamente si sono trovati di fronte ad un supereroe (ovviamente finto) ancora con le mani tra i pacchetti delle. E’ finito in manette un 51enne di, volto conosciuto dalle forze dell’ordine, che inizialmente ha tentato una fuga da supereroe ma purtroppo per lui non gli è andata bene. Poco prima aveva lasciato cadere un martello, un cacciavite e un seghetto, strumenti che di certo non appartengono all’arsenale di un supereroe, insieme alla refurtiva.