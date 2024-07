Cadelbosco fiamme nel deposito di attrezzi e auto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024)Sopra (Reggio Emilia), 24 luglio 2024 – Il fumo denso che si notava anche a evidente distanza ha creato qualche preoccupazione nella zona diSopra e pure verso la vicina Villa Sesso e Bagnolo. A bruciare è stato un ricovero degli, con materiale vario e un’vettura in sosta all’interno, accaduto in via Mazzini, in località Villa Argine. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio alla vista dellee del fumo denso che si alzava verso l’alto. Tre squadre dei vigili del fuoco sono state mobilitate per domare l’incendio. Le squadre del 115 di Reggio e Sant’Ilario, con il supporto di un’botte, hanno affrontato il rogo. Coinvolta anche l’vettura, di cui non è rimasto praticamente nulla di riutilizzabile. Sono in corso accertamenti per cercare di chiarire la causa dell’incendio, non escludendo nessuna ipotesi.