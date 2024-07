Auto contro furgone sulla ’Flaminia’ | i conducenti in ospedale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) GUALDO TADINO – Un altro incidente stradale sulle strade del territorio eugubino – gualdese si è verificato nel pomeriggio di ieri. Teatro dello sè stata la zona sud SS3 Flaminia, precisamente all’incrocio con il negozio Brico Io di Gualdo Tadino poco prima della frazione di Rigali. Si è trattato di uno sfrontale tra une un’vettura che ha coinvolto due persone: una donna che conduceva l’mobile e un uomo che si trovava a bordo del. Entrambi sono rimasti incastrati nei rispettivi mezzi, motivo per cui sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Gaifana che, in collaborazione con il personale del 118 anch’esso giunto sul luogo, hanno provveduto a liberare i feriti per poi lasciarli alle cure dei sanitari.