Anticipazioni Tempesta D’Amore la puntata di oggi 24 luglio

(Di mercoledì 24 luglio 2024): una nuova e sorprendente dista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà. Eleni ha lasciato il portafoglio nella stalla ma quando torna a prenderlo vi trova un cavallo. La ragazza riesce a superare la sua fobia per questi animali, grazie a Christoph, che interviene in suo soccorso e le propone di seguire un corso di equitazione insieme a Carolin. Eleni gli risponde con grande fastidio e lascia che l'uomo capisca che qualcosa la turba e che non riesce a stare accanto a lui.