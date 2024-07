Venezia 2024 Hollywood in primo piano Attesa per Joker | Folie a deux con Phoenix e Lady Gaga

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Fate attenzione alle durate dei film.rischia di diventare l’edizione festivaliera con i film (e le serie) più lunghe della storia. Alberto Barbera ci scherza su, ma è già lì che fa i calcoli affinché non ci si addormenti in sala. Nell’era del direttore “rinnovato” dal nuovo presidente Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, voluto dal governo Meloni, in conferenza stampa ha parlato quasi commosso di “responsabilità civile della bellezza”, ecco che la durata monstre (ci sono film da quattro ore e serie da otto) potrebbe diventare l’unica concreta differenza rispetto agli anni più recenti.