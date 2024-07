Un viaggio in Provenza | Grasse la capitale del profumo

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di martedì 23 luglio 2024) Life&People.it Immersa nelle colline della Costa Azzurra, a pochi chilometri dal blu del Mar Mediterraneo, troviamo la pittoresca cittadina di. Conosciuta in tutto il mondo come ladei profumi, questo luogo, suggestivo e affascinante, nel cuore dellafrancese, e a pochi minuti dalla mondana cittadina di Cannes, ha saputo reinventarsi nel tempo diventando la dimora perfetta per l’arte della profumeria. Dal pellame alSi proprio così! Quella che oggi conosciamo come la bomboniera delle fragranze, un tempo, in epoca Medioevale, non era altro che una cittadina dedita alla produzione del cuoio e del pellame. Era il XIII secolo, quando, in questo luogo pittoresco proliferavano numerose concerie, che inebriavano la città e i dintorni con il tanfo sgradevole prodotto dalla lavorazione delle pelli.