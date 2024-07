Un brutto gesto | rubati i fiori dalla panchina lilla di Alessia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024)in memoria di, sullainaugurata l’anno scorso al parco comunale Regina Margherita: scoppia la rabbia della mamma e di tanti amici e conoscenti. Unvile come denuncia la mamma della studentessa morta tre anni fa (il 7 luglio del 2021) ad appena 15 anni. "A chiunque si sia divertito a rubare idellasituata ai giardini di Fabriano – denuncia tramite social Loredana Garaffa – da mamma dico solo che è ora di iniziare ad avere un po’ di buon senso. Laè dedicata ad un’adolescente che tra l’altro potrebbe essere anche vostra figlia. Non è il valore deiperché verranno ricomprati, ma ilche viene compiuto che fa capire il perché questo mondo non va avanti per il verso giusto". E subito è scesa una pioggia di commenti di stizza ma anche e soprattutto solidarietà. Qualcuno si è anche offerto di ricomprarli.